Робот Фёдор задержится на борту МКС

Антропоморфный робот-спасатель Фёдор, который в августе этого года отправится на орбитальную станцию на беспилотном космическом корабле "Союз", пробудет на Международной космической станции (МКС) дольше, чем планировалось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в "Роскосмосе".

Первого российского робота-космонавта планируют отправить в космос с космодрома Байконур в 6:38 по московскому времени 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". А возвращение Фёдора на том же самом корабле было запланировано на 3 сентября.

— Посадка корабля "Союз МС-14" перенесена с 3 на 7 сентября, — сказал собеседник издания в корпорации по космической деятельности.

Таким образом, робот Фёдор пробудет на борту МКС не 10 дней, как планировалось ранее, а 14. Причины изменения графика в "Роскомосе" не уточнили.

Напомним, Фёдор [или FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research] — антропоморфный робот-спасатель, разработку которого НПО "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований проводили по заказу МЧС России.

Ранее Лайф писал, что Фёдор в преддверии полёта на МКС получил новое имя — Skybot F-850. Кроме того, чтобы Фёдор свободно перемещался в космических отсеках, его уменьшили. Также перед полётом на МКС робот получил функцию голосового помощника и завёл свою страничку в социальной сети Twitter.