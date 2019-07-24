МЧС просят разработать требования безопасности к палаточным лагерям

Как отметили специалисты МЧС, необходимо будет установить пределы допустимого расстояния между палатками, нормативы качества материалов, из которых они сделаны, и т. д.

После трагедии в Хабаровском крае, где при пожаре в детском лагере "Холдоми" погибло четверо детей, Министерство просвещения России обратилось к МЧС с просьбой разработать нормативы пожарной безопасности в палаточных лагерях. Об этом во время совещания в Хабаровске сообщил статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.

— Для нас очевидная история — разговаривать с [главой МЧС. — Прим. Лайфа] Евгением Николаевичем (Зиничевым), чтобы такие нормативы появились, — сказал представитель ведомства.

Как отметил врио начальника краевого главка МЧС Иван Колонтай, требований пожарной безопасности к палаточным лагерям в настоящий момент действительно нет.

— Эта ситуация требует серьёзного разбора... Важно разобрать ситуацию, чтобы принять меры не только здесь, но и по всей стране, чтобы таких ситуаций не повторялось. Надо посмотреть всю цепочку [проверок лагерей. — Прим. Лайфа], потому что на первый взгляд вроде бы всё было сделано, — добавил чиновник Минпросвещения.

Павел Зенькович пояснил, что у сгоревшего детского лагеря были все необходимые для работы документы: он находился в реестре, прошёл проверки Роспотребнадзора, Госпожнадзора, персонал проходил пожарную подготовку.

В то же время, как сообщил во время совещания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в лагере "Холдоми" ранее были выявлены все неполадки — Госпожнадзор зафиксировал нарушения пожарной безопасности в номерах гостиницы.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре ребёнка. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан.