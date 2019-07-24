В Хабаровском крае закроют лагерь "Холдоми" после гибели детей

Детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где пожар унёс жизнь четырёх детей, будет закрыт. Об этом сообщила министр образования и науки региона Алла Кузнецова в ходе совещания, на котором также присутствовал статс-секретарь — заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

— Принято решение закрыть лагерь, дети вывозятся. Сейчас там находятся одиннадцать психологов, которые помогают эвакуировать детей, — заявила Кузнецова.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подчеркнул, что для закрытия детского учреждения уже начали собирать необходимые документы.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре ребёнка. По информации регионального Минобрнауки, на территории "Холдоми" на данный момент остаётся 175 детей.

По факту ЧП уже задержан директор лагеря Максим Кузнецов, он находится на допросе у следователей.

Лайф разобрался в обстоятельствах и в том, что привело к страшной трагедии в палаточном лагере "Холдоми".