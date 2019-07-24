Сотрудник МЧС стал фигурантом дела о пожаре в детском лагере "Холдоми"

По версии следствия, Новгородцев знал, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но никому ничего не сказал.

На начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева возбудили уголовное дело. Его подозревают в халатности в связи с пожаром в детском лагере "Холдоми", унёсшим жизни четверых детей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— В июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения, — сообщила Петренко.

В итоге в отношении сотрудника МЧС завели уголовное дело по статье "Халатность".

Ранее Лайф сообщал, что следователи задержали учредителя и директора ООО "Экстрим сервис" Виталия Бурлакова, которому принадлежит "Холдоми", а также директора самого лагеря — Максима Кузнецова.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре ребёнка.