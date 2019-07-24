Стала известна причина отравления почти 40 детей в Хабаровске

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Фото © VK / Типичный Хабаровск

Норовирусы могут вызывать гастроэнтерит. Инфекция быстро распространяется, в том числе и через воду.

Пешеходный фонтан в Хабаровске, ставший причиной отравления 37 детей, закрыли на дезинфекцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана, — говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Норовирусы вызывают острый гастроэнтерит. Инфекция заразна, быстро передаётся через грязные руки, воду, плохо вымытые овощи.

Ранее сообщалось, что 37 детей после прогулки с родителями у пешеходного фонтана подхватили кишечную инфекцию.

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