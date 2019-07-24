Стала известна причина отравления почти 40 детей в Хабаровске

Пешеходный фонтан в Хабаровске, ставший причиной отравления 37 детей, закрыли на дезинфекцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
— Из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана, — говорится в сообщении.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Норовирусы вызывают острый гастроэнтерит. Инфекция заразна, быстро передаётся через грязные руки, воду, плохо вымытые овощи.
Ранее сообщалось, что 37 детей после прогулки с родителями у пешеходного фонтана подхватили кишечную инфекцию.
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