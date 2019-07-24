Глава АТОР сообщила о распродаже путёвок на конец июля

Ломидзе отметила, что предложения в основном касаются наиболее популярных у туристов направлений.

Российские туроператоры начали продажу "горящих" нераспроданных путёвок по популярным направлениям с ценами на 30−40% ниже обычных. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Предложения компаний, формирующих пакеты туристических услуг, распространяются на такие направления, как Болгария, Доминикана, Кипр, Таиланд и Вьетнам. В меньшей степени операторы распродают путёвки в Грецию и Турцию. При этом "горящие" туры датируются концом июля или началом августа текущего года.

— Это туры с вылетом в даты с конца июля и до 5 августа. При этом цена на них на 30−40% ниже, чем на обычные туры, которые можно будет купить на более поздние августовские даты, — пояснила Ломидзе.

Также она отметила, что по "горящим" предложениям можно приобрести недельный тур в трёхзвездочный отель по системе "всё включено" на одного человека в Болгарию в среднем за 30 тысяч рублей, в Доминикану и Вьетнам — за 50−60 тысяч рублей, а в Турцию — за 40−50 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, турецкие отели недосчитались существенной части клиентов и были вынуждены вновь снизить цены на июль и август.