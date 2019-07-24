12 подростков сбежали из закрытого воспитательного учреждения в Приамурье

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Фото © ТАСС / Виталий Невар

Несовершеннолетние уже найдены, сейчас с ними работают инспекторы ПДН и выясняют причины их побега.

Полиция Амурской области устанавливает обстоятельства и причины побега 12 подростков из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в посёлке Юхта. Как сообщает региональное управление МВД, несовершеннолетние 2002–2004 годов рождения были найдены через несколько часов после побега.

На розыск подростков немедленно были ориентированы наряды полиции. Через несколько часов местонахождение всех несовершеннолетних было установлено сотрудниками полиции, работниками учреждения и волонтёрами, — говорится в сообщении.

В настоящее время с подростками работают инспекторы ПДН. МВД также намерено направить руководству учреждения представление об устранении причин и условий для повторных побегов.

Ранее Лайф сообщал, что пожизненно осуждённый раскрыл тайну подземного побега из Бутырки.

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