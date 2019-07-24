12 подростков сбежали из закрытого воспитательного учреждения в Приамурье

Несовершеннолетние уже найдены, сейчас с ними работают инспекторы ПДН и выясняют причины их побега.

Полиция Амурской области устанавливает обстоятельства и причины побега 12 подростков из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в посёлке Юхта. Как сообщает региональное управление МВД, несовершеннолетние 2002–2004 годов рождения были найдены через несколько часов после побега.

— На розыск подростков немедленно были ориентированы наряды полиции. Через несколько часов местонахождение всех несовершеннолетних было установлено сотрудниками полиции, работниками учреждения и волонтёрами, — говорится в сообщении.

В настоящее время с подростками работают инспекторы ПДН. МВД также намерено направить руководству учреждения представление об устранении причин и условий для повторных побегов.

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