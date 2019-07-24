Россияне назвали любимые зарубежные сериалы

Впрочем, более трети опрошенных (35%) заявили, что иностранные сериалы не смотрят.

Самым популярным современным зарубежным сериалом среди россиян оказалась "Игра престолов". Экранизацию романов Джорджа Мартина посмотрели 27% респондентов опроса, проведённого "Левада-центром". Об этом сообщает "Интерфакс".

Также верхние позиции рейтинга заняли "Шерлок" (25%), "Доктор Хаус" (24%), "Чернобыль" и "Остаться в живых" (по 22%).

Эксперты отмечают, что женщины чаще мужчин отдавали предпочтение "Доктору Хаусу" (28% против 20%). Мужчины же чаще выделяли "Игру престолов" (30% против 24%). Хотя бы один зарубежный сериал посмотрело 62% опрошенных. Более трети опрошенных (35%) признались, что не смотрят зарубежные работы.

Опрос проходил с 27 июня по 4 июля методом репрезентативной всероссийской выборки в 50 субъектах РФ. В нём приняло участие 1608 человек.

Ранее стало известно, что "Игра престолов" номинирована на рекордное число номинаций "Эмми".