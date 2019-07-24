Россияне назвали любимые зарубежные сериалы

Самым популярным современным зарубежным сериалом среди россиян оказалась "Игра престолов". Экранизацию романов Джорджа Мартина посмотрели 27% респондентов опроса, проведённого "Левада-центром". Об этом сообщает "Интерфакс".
Также верхние позиции рейтинга заняли "Шерлок" (25%), "Доктор Хаус" (24%), "Чернобыль" и "Остаться в живых" (по 22%).
Эксперты отмечают, что женщины чаще мужчин отдавали предпочтение "Доктору Хаусу" (28% против 20%). Мужчины же чаще выделяли "Игру престолов" (30% против 24%). Хотя бы один зарубежный сериал посмотрело 62% опрошенных. Более трети опрошенных (35%) признались, что не смотрят зарубежные работы.
Опрос проходил с 27 июня по 4 июля методом репрезентативной всероссийской выборки в 50 субъектах РФ. В нём приняло участие 1608 человек.
Ранее стало известно, что "Игра престолов" номинирована на рекордное число номинаций "Эмми".
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