На Москве-реке перевернулась лодка с людьми, есть пострадавшие

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Фото © ТАСС / Митя Алешковский

Лодка с пассажирами перевернулась на Москве-реке. Об этом сообщает Mash.

По некоторым данным, в ней находилось около 15 человек. В результате инцидента пострадали два пассажира, один человек находится без сознания.

На месте работают экстренные службы.

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