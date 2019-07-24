В Москве женщины под видом медработников похитили у пенсионерки 1,5 млн рублей

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Фото © Pixabay

Они предложили пожилой женщине обменять "устаревшие" деньги на купюры нового образца.

В Москве две женщины пришли в квартиру к пенсионерке и, представившись медработниками, похитили у неё более полутора миллионов рублей.

Неизвестные ввели потерпевшую в заблуждение и, воспользовавшись её невнимательностью, похитили из квартиры полтора миллиона рублей и ювелирные изделия, после чего скрылись, — цитирует агентство "Москва" пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Как рассказала правоохранителям сама пенсионерка, две незнакомые женщины предложили обменять ей "старые" деньги на "новые". Общий ущерб составил порядка 1 миллиона 570 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, проводятся следственные мероприятия.

Ранее Лайф сообщал, что полицейские задержали телефонных мошенников, укравших у пенсионеров 12 миллионов рублей.

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