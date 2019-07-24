Россиянка избила трёхлетнюю девочку кухонным молотком

Ребёнок был доставлен в реанимационное отделение детской больницы в тяжёлом состоянии.

В городском посёлке Мга Кировского района Ленинградской области обнаружили избитую трёхлетнюю девочку. Об этом сообщает СУ СКР по Ленобласти.

Инцидент произошёл в понедельник, 22 июля, в одном из многоквартирных домов, расположенных на улице Связи. Плачущего ребёнка со ссадинами и ранами на голове обнаружили местные жители на лестничной площадке в подъезде. Девочку экстренно доставили в местное отделение клинической больницы в тяжёлом состоянии.

По данным следствия, трёхлетняя малышка была оставлена матерью на попечение своей знакомой — 57-летней Наталье Р. Женщина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения нанесла ребёнку множественные удары по голове и туловищу. Предположительно, подозреваемая избивала девочку кухонным молотком для отбивания мяса.

Она задержана. В её отношении заведено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Сейчас правоохранительными органами решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. В свою очередь за неисполнение родительских обязанностей протокол был составлен и в отношении матери малышки.