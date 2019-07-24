Загитова подарила Синдзо Абэ плюшевую акита-ину

Он в ответ пошутил, что это замена щенку, которого японцы преподнесли россиянке в мае 2018 года.

Японский премьер Синдзо Абэ принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову. Олимпийская чемпионка подарила политику плюшевую собаку породы акита-ину.

— Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растёт Масару, — сказал спортсменке премьер-министр Японии.

В прошлом году Загитова получила в подарок от японской делегации щенка породы акита-ину по кличке Масару.

Prime Minister Abe welcomed renowned Russian figure skater Alina Zagitova at his office. pic.twitter.com/iNjBeftZaO — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) July 24, 2019

Абэ пригласил фигуристку вместе с её собакой посетить префектуру Акита, жители которой "с нетерпением ждут", когда россиянка сможет приехать на историческую родину Масару. Загитова поблагодарила премьера за приглашение, отметив, что собака плохо переносит перелёты, — ей хотелось бы везти питомца в салоне самолёта, а не в грузовом отсеке. Политик в свою очередь пообещал помочь в этой ситуации.