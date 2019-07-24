Бердымухамедов опроверг слухи о своей смерти, позвонив президенту Узбекистана

Туркменский лидер поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения, а также обсудил вопросы взаимоотношений обеих стран.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, окончательно опровергнув тем самым слухи о своей смерти.

— В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравил лидера нашей страны с днём рождения, пожелав благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, международной и региональной политики, — сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также представители узбекской стороны отметили, что в свою очередь Шавкат Мирзиёев пожелал президенту Туркменистана успешного проведения I Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа этого года.

Напомним, 21 июля политолог Аслан Рубаев в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил о смерти Бердымухамедова, ссылаясь на источники в спецслужбах Туркмении. В дипмиссии назвали слухи о смерти абсолютной ложью, а политологи заявили, что спекуляция подобной информацией может привести к дестабилизации в нескольких странах Азии. Позднее Рубаев извинился за распространение ложной информации.