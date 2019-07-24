Кличко заявил, что начатое против него уголовное дело лопнет как мыльный пузырь

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует причастность киевского градоначальника к земельным махинациям.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал начатое против него дело, в рамках которого его вызвали на допрос. На своей странице в "Фейсбуке" градоначальник отметил, что уголовное производство против него лопнет как мыльный пузырь.

— Абсолютно раздутая чушь! Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта, — отметил Кличко.

Он добавил, что, будучи мэром украинской столицы, действует исключительно в правовом поле.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило повестку на допрос мэру Киева Виталию Кличко по делу о земельных махинациях.