Кличко заявил, что начатое против него уголовное дело лопнет как мыльный пузырь

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует причастность киевского градоначальника к земельным махинациям.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал начатое против него дело, в рамках которого его вызвали на допрос. На своей странице в "Фейсбуке" градоначальник отметил, что уголовное производство против него лопнет как мыльный пузырь.

Абсолютно раздутая чушь! Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта, — отметил Кличко.

Он добавил, что, будучи мэром украинской столицы, действует исключительно в правовом поле.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило повестку на допрос мэру Киева Виталию Кличко по делу о земельных махинациях.

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