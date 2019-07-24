В МЧС опровергли инцидент с лодкой на Москве-реке

Сотрудники МЧС не подтвердили инцидент с опрокинувшейся на Москве-реке лодкой с пассажирами. Об этом Лайфу сообщил источник в оперативных службах.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели увидели плещущихся в реке людей. По некоторым данным, они сами спрыгнули за борт судна, чтобы поплавать.

Как стало известно Лайфу, людей в воде увидел очевидец, который находился в пробке на Новорижском шоссе. Наш источник в МЧС отметил, что спасатели обследовали заявленное место, но ничего не обнаружили.

Ранее сообщалось, что на Москве-реке перевернулась лодка с 15 пассажирами. Утверждалось, что двое из них пострадали.