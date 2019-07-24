Названы самые частые причины опозданий на самолёт

Только 3% опрошенных пассажиров признались, что никогда не опаздывали на самолёт.

Наиболее частыми причинами опозданий на самолёт являются пробки, ремонт дороги и ДТП. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Ozon.travel.

Согласно исследованию, из-за этих причин хотя бы один раз не успевали на рейс 43% опрошенных. Более четверти респондентов (28%) признались, что поздно выезжали в аэропорт, потому что проспали. Проблемы со здоровьем стали причиной для пропуска рейса у 19% пассажиров, 7% не смогли вылететь из-за срочных дел. Лишь 3% человек заявили, что никогда не опаздывали на рейс.

Ранее сообщалось, что британская авиакомпания бросила больного ребёнка на полу из-за опоздания на рейс.