В Минфине предложили повысить таможенный сбор за ввоз товаров в Россию

Согласно предложениям, сбор может быть введён с 2020 года, а его сумма составит 500 рублей.

Министерство финансов разработало предложение по повышению таможенного сбора при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования. Как следует из текста проекта постановления правительства, сумма сбора может быть увеличена в два раза с 1 января 2020 года.

Согласно документу, в список исключений попадают автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования. Для них установлены отдельные ставки сборов.

Сейчас за ввоз товаров из-за границы, прежде всего это касается покупателей иностранных интернет-магазинов, осуществивших покупку на сумму свыше 500 евро или массой более 31 килограмма, платят сбор в 250 рублей и пошлину в размере 30% от суммы превышения лимита (но не менее четырёх евро за килограмм сверх лимита. — Прим. Лайфа).

Кроме того, со следующего года пошлина 15% от суммы превышения будет начисляться не на человека, а на каждую посылку дороже двухсот евро.

Ранее Лайф рассказывал, почему крупнейшей в мире торговой интернет-площадке понадобились личные данные клиентов, как ими пользуются и стоит ли видеть в этом угрозу.