Змея укусила ребёнка в лодыжку, однако девочке повезло — гадюка не успела выпустить яд.

В Чувашии гадюка напала на двухлетнюю девочку и укусила её в лодыжку. Инцидент произошёл днём 23 июля в Цивильском районе республики, сообщает портал "Про город".

Ребёнок был доставлен в чебоксарскую детскую поликлинику. По словам врачей, девочке очень повезло — змея не успела выпустить яд.

На данный момент с малышкой всё хорошо, ей сделали перевязку с мазевой обработкой.

Ранее Лайф сообщал, что житель Урала умер после укуса гадюки, прождав противоядие семь часов.