Названы регионы, где живут самые дисциплинированные водители

Эксперты учитывали количество жителей в регионе и данные о выписанных штрафах в разбивке по субъектам.

Самые дисциплинированные водители живут в восточной части России. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте "Штрафы ГИБДД".

При составлении рейтинга учитывалось количество штрафов, выписанное в том или ином субъекте, и число жителей. Таким образом удалось выяснить среднее число штрафов. Лидером списка стала Амурская область, следом расположились Иркутская область, Хакасия, Магаданская область и Якутия.

Замыкают же рейтинг водители Ненецкого автономного округа, Карелии, Астраханской области и Московского региона.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил ужесточение наказания за отказ пропустить скорую.