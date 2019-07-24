Названы регионы, где живут самые дисциплинированные водители

Самые дисциплинированные водители живут в восточной части России. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте "Штрафы ГИБДД".
При составлении рейтинга учитывалось количество штрафов, выписанное в том или ином субъекте, и число жителей. Таким образом удалось выяснить среднее число штрафов. Лидером списка стала Амурская область, следом расположились Иркутская область, Хакасия, Магаданская область и Якутия.
Замыкают же рейтинг водители Ненецкого автономного округа, Карелии, Астраханской области и Московского региона.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил ужесточение наказания за отказ пропустить скорую.
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