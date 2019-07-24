В "Единой России" выступили против идеи платных курилок в аэропортах

Неверов уверен, что граждане откажутся платить за вход и продолжат курить, например, в туалетах.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов выступил против предложения о платных курилках в аэропортах. По его словам, такая мера не решит проблемы, на которую направлен соответствующий проект закона.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что такие комнаты планируется вернуть в аэропорты для того, чтобы любители табака не курили где попало. К примеру, в туалетах.

— Человек так устроен, к сожалению, что кто-то будет платить деньги за курилки, а кто-то не станет этого делать. Как итог — проблема, на решение которой направлен законопроект, не решится, — рассказал Неверов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается возвращение курилок в специально выделенные изолированные помещения аэропортов.