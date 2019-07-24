Усик в стихах выразил соболезнования в связи со смертью Дадашева

Россиянин скончался после серьёзной травмы мозга, которую он получил во время поединка в США.

Украинский боксёр Александр Усик в стихах выразил соболезнования в связи со смертью россиянина Максима Дадашева. Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

— Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал.

Когда закончу как дальше жить.

Как жить, без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь,

Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса.

Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал, — написал он. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Как сообщал Лайф, Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. Федерация бокса России пообещала взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена. После операции боксёр находился в искусственной медикаментозной коме. Накануне стало известно о его смерти.

Гибель молодого боксёра ранее прокомментировал Николай Валуев. Комментатор Святослав Шталь в разговоре с Лайфом отметил, что на Дадашева возлагались большие надежды.