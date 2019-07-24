"Мисс Москва" готова на ДНК-тест, чтобы подтвердить верность экс-королю Малайзии

Сингапурский правозащитник Ко Тиен Хуа, который представляет интересы Мухаммада V, сомневается в верности Воеводиной своему мужу.

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина готова пройти процедуру лабораторной диагностики на установление отцовства ребёнка, чтобы доказать верность своему мужу — бывшему королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала подруга модели Лилия Настаева.

— Если у Фариса (так в окружении Воеводиной называют Мухаммада. — Прим. Лайфа) есть какие-то подозрения, то он всегда может сделать тест ДНК, Оксана со своей стороны к этому готова — говорю вам на правах самой близкой подруги, — сказала Настаева.

При этом она добавила, если бы Оксана показала лицо своего ребёнка, ни у кого не возникло бы сомнений в её верности, поскольку сын Леон растёт точной копией своего отца Мухаммада.

Ранее Лайф писал, что в Шариатском суде Сингапура опровергли информацию о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V и "мисс Москва" Оксаны Воеводиной, которая после свадьбы приняла ислам и сменила имя на Рихана.

Напомним, о разводе пары сообщило издание New Straits Times. В публикации газеты уточнялось, что документы в суд были поданы 22 июня, а процедура расторжения брака завершилась 1 июля. Вскоре после появления информации о разрыве супругов в СМИ Оксана опубликовала видео, в котором призналась в любви к бывшему королю Малайзии. При этом близкая подруга Воеводиной, директор конкурса "Краса России" Татьяна Андреева, подтвердила развод россиянки с Мухаммадом V.