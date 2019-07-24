Экс-президент Киргизии отправился в Москву с российской авиабазы в Канте

9

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В столице России Алмазбек Атамбаев намерен провести встречи с друзьями, сообщил сам бывший киргизский лидер.

С российской военной авиабазы в Канте на частном самолёте вылетел в Москву бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей штаба бывшего главы государства.

Атамбаев сегодня отправился в Москву, — цитирует представителя киргизской стороны агентство.

Как до этого сообщал сам Алмазбек Атамбаев, в России он запланировал провести встречи с друзьями. Ожидается, что визит бывшего президента Киргизии продлится до 25 июля.

Напомним, в конце 2017 года Атамбаев покинул пост главы государства после избрания Сооронбая Жээнбекова.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×