Экс-президент Киргизии отправился в Москву с российской авиабазы в Канте

В столице России Алмазбек Атамбаев намерен провести встречи с друзьями, сообщил сам бывший киргизский лидер.

С российской военной авиабазы в Канте на частном самолёте вылетел в Москву бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей штаба бывшего главы государства.

— Атамбаев сегодня отправился в Москву, — цитирует представителя киргизской стороны агентство.

Как до этого сообщал сам Алмазбек Атамбаев, в России он запланировал провести встречи с друзьями. Ожидается, что визит бывшего президента Киргизии продлится до 25 июля.

Напомним, в конце 2017 года Атамбаев покинул пост главы государства после избрания Сооронбая Жээнбекова.