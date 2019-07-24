МИД РФ предупредил о сбоях в авиасообщении Британии и Италии

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Фото © Flickr / Kenneth Iwelumo

Трудности вызваны забастовками авиадиспетчеров в лондонском Хитроу и нескольких аэропортах Италии.

Министерство иностранных дел России предупредило граждан о задержке и отмене рейсов в аэропорту Хитроу в Лондоне и нескольких итальянских аэропортах.

Великобритания — 26–27 июля забастовка авиадиспетчеров аэропорта Хитроу (LHR); изменения в расписании, задержка/отмена авиарейсов, — говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД в "Твиттере".

Кроме того, сообщается о протестах сотрудников миланского аэропорта Линате (LIN) и авиаперевозчика Alitalia. Их работа будет приостановлена на сутки. С 10:00 по 14:00 24 июля не будут работать аэропорты Милана (MXP), Болоньи (BLQ) и Вероны (VRN).

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