Путин позвонил президенту Узбекистана и поздравил его с днём рождения

Глава государства отметил, что рад продолжению диалога с Шавкатом Мирзиёевым и надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений между странами.

Президент России Владимир Путин позвонил узбекскому лидеру Шавкату Мирзиёеву и лично поздравил его с днём рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Узбекистана с днём рождения, — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава государства направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму, в которой отметил, что узбекский лидер пользуется высоким уважением среди соотечественников и за рубежом, как опытный и дальновидный государственный деятель.

Путин добавил, что рад продолжению диалога с Мирзиёевым и уверен, что его визит в Россию послужит развитию двустороннего сотрудничества. Также российский лидер пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.