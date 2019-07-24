В ЦИК считают, что некоторые кандидаты в Мосгордуму боятся проверки подписей

Накануне во время встречи с главой Центризбиркома часть из них заявила, что процедура дискредитирована.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова не исключает, что некоторые кандидаты на выборы в Мосгордуму не хотят анализировать реальную ситуацию с их избирательными документами, потому требуют регистрировать всех без проверки подписей.

Глава ЦИК уточнила, что во вторник позиционирующие себя как независимые кандидаты потребовали зарегистрировать их без проверки подписей избирателей. Они заявили, что эта процедура дискредитирована.

Памфилова высказала предположение, что требование "всех чохом зарегистрировать, без всяких проверок базируется на нежелании, чтобы проверили, что там (в подписных листах) на самом деле, а не что декларируется в прессе, с трибун".

Председатель Центризбиркома напомнила, что, в силу действующих законодательных норм, регистрация кандидатов на выборы невозможна без проверки подписей.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, так как подобная процедура не предусмотрена законодательством России.

Напомним, выборы парламентариев седьмого созыва состоятся 8 сентября, в единый день голосования.