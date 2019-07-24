Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск "Блэйда", куда его не пригласили

Снайпса в роли легендарного охотника на вампиров заменит Махершала Али из "Зелёной книги".

Американский актёр Уэсли Снайпс прокомментировал расстроенным фанатам своё отсутствие в новой версии фильма "Блэйд". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

— Несмотря на то что новость стала для меня неожиданностью, всё к лучшему. Это бизнес, — заявил артист.

Снайпс исполнил роль охотника на вампиров в трилогии "Блэйд", последний фильм которой вышел в 2004 году. В перезапуске проекта, дата премьеры которого пока не известна, главную роль исполнит Махершала Али, известный по ролям в оскароносном фильме "Зелёная книга" и сериале "Настоящий детектив".

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