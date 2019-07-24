Москвичка отдала неизвестной 250 тысяч рублей за избавление от "ангела смерти"

Лишь спустя год женщина поняла, что была обманута, и обратилась к правоохранителям.

Жительница Москвы перевела 250 тысяч рублей неизвестной женщине, представившейся экстрасенсом и пообещавшей избавить её от "ангела смерти".

Как сообщает агентство "Москва", в марте 2018 года москвичка смотрела по телевизору программу, в которой экстрасенсы отвечали на звонки зрителей. Женщина обратилась на "горячую линию", решив воспользоваться их услугами.

Спустя некоторое время ей позвонила женщина, которая представилась экстрасенсом Ильмирой Дербенцевой. Она сообщила москвичке, что к той пришёл "ангел смерти". Под предлогом его изгнания "целительница" провела несколько сеансов оздоровления. За это жительница столицы перевела ей 250 тысяч рублей.

В полицию 58-летняя женщина обратилась спустя более чем год, когда поняла, что её обманули. Правоохранители провели проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Лайф сообщал, что в Твери цыганка сняла с таксиста "порчу" за восемь миллионов рублей.