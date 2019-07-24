Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора, а выборы в Раду — позорными

"Радикальная партия" сумела набрать лишь 2,31% голосов, в результате чего не прошла в парламент.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского пародией на диктатора.

— Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро. Я и наша команда — в оппозиции к Зеленскому, — заявил политик в "Твиттере".

Ляшко добавил, что прошедшие выборы были самыми позорными в истории украинского парламента. "Радикальная партия", набрав лишь 2,31% голосов избирателей, не смогла преодолеть необходимый барьер в 5%.

После обработки 99,3% протоколов лидерство продолжает удерживать партия Зеленского "Слуга народа", набравшая 43,16% голосов.

Ранее депутат Рады Нестор Шуфрич пообещал стать "совестью Зеленского".