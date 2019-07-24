Увеличилось число пострадавших при пожаре в "Холдоми" детей

Медики оценили состояние ребёнка как удовлетворительное. Родители от госпитализации отказались.

Врачи Комсомольска-на-Амуре 24 июля зарегистрировали обращение в больницу ещё одного мальчика, отдыхавшего в детском палаточном лагере "Холдоми". Как стало известно Лайфу, ребёнок будет проходить амбулаторное лечение.

Женщина привела своего 13-летнего сына с жалобами на покашливание. Ему был диагностирован термический ожог правой кисти и правого бедра первой степени, а также отравление продуктами горения лёгкой степени. В целом медики оценили состояние ребёнка как удовлетворительное. Родители отказались от госпитализации.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. На момент возгорания в лагере было 189 детей. Из 26 палаток сгорело 20. В результате трагедии погибли четыре ребёнка, ещё восемь — пострадали.