Состояние Инны Чуриковой улучшилось

Актриса получила только ушибы, которые уже проходят, никаких переломов у неё нет, заверил директор театра "Ленком".

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой улучшилось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера, в котором работает актриса.

— Я разговаривал с Инной Михайловной — чувствует себя она уже хорошо, настроение у неё отличное, — сказал он.

По его словам, Чурикова рада, что попала к прекрасным врачам, которые "всех самых тяжёлых больных ставят на ноги". Варшавер также добавил, что актриса получила только ушибы, которые уже проходят, никаких переломов у неё нет.

Напомним, что народная артистка СССР Инна Чурикова вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована. Сообщалось, что в результате падения артистка сломала два ребра. Врачи оценивали её состояние как тяжёлое.