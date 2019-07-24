Советник Зеленского заявил о невозможности размена Крыма на Донбасс

Потураев пояснил, что украинский президент никогда не станет "размениваться" территорией.

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдёт на отказ от Донбасса в обмен на Крым и наоборот. Такое заявление сделал его советник по политическим вопросам Никита Потураев после высказывания бывшего украинского лидера Петра Порошенко, что нынешняя власть в Киеве якобы может пойти на "размен" территориями.

— Зеленский никогда не пойдёт на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это не назови, это всё равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было, — сообщил в эфире украинского телеканала ATR Никита Потураев.

Как сообщал Лайф, крайне критически на сообщения о "размене" Крыма на Донбасс ранее отреагировали и на самом полуострове. Глава Комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Украине нужно свыкнуться с мыслью, что регион является неотъемлемой частью России и его статус не может быть предметом торга.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".