Mail.ru Group купила разработчиков Need for Speed

Подвластная холдингу MRG компания Modern Pick объявила о покупке британских разработчиков видеоигр Slightly Mad Studios. Подробностей о сделке мало. Однако известно, что уже в 2020 году тандем выпустит гоночную игру по "известной кинофраншизе". Скорее всего, речь идёт о "Форсаже". Во всяком случае, другой известной серии фильмов про стритрейсинг просто-напросто нет.
Напомним, Slightly Mad Studios в первую очередь известна как автор нескольких частей аркадных гоночных симуляторов Need for Speed. А именно Shift и Shift-2. Кроме того, британский коллектив разработчиков славится дилогией собственных гоночных игр Project CARS, которая, к слову, в ближайшие несколько лет станет трилогией.
Также отметим, что некая игра по мотивам известной кинофраншизы — не первый проект, создаваемый в рамках партнёрства Slightly Mad Studios с Mail.ru Group. До этого дуэт разработчиков работал над онлайн-проектом World of Speed. Впрочем, до релиза эта игра не добралась — в прошлом году её разработку отменили.
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