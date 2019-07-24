Реклама в инстаграме Роналду стоит дороже, чем у Неймара и Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил рейтинг спортсменов с самой дорогой рекламой в "Инстаграме". Об этом сообщает портал Hopper.

Один рекламный пост в его аккаунте стоит 975 тысяч долларов. Второе место в списке занял бразильский форвард "ПСЖ" Неймар (722 тысячи долларов за рекламную публикацию). Главный конкурент Роналду — аргентинец Лионель Месси –– лишь третий (648 тысяч долларов).

На четвёртой позиции расположился уже завершивший карьеру игрока англичанин Дэвид Бекхэм (357 тысяч долларов), на пятом — баскетболист Леброн Джеймс (272 тысячи). Также стоит отметить 15-е место бывшей чемпионки UFC Ронды Раузи. Желающим купить рекламу в её аккаунте придётся выложить 67,7 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду не будут обвинять в изнасиловании в США.