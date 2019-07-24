Рухани заявил о планах Ирана сбивать нарушающие границу беспилотники

Тегеран будет сбивать все иностранные беспилотники, которые нарушают государственную границу страны. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, его слова опубликованы на официальном сайте главы государства.

— Если подобное нарушение границ нашей страны повторится, вновь дадим такой же ответ в надлежащих условиях, — сказал Рухани.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о сбитом кораблём ВМС страны иранском беспилотнике в Ормузском проливе. Иранская сторона в лице главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа рассказала, что не располагает информацией о сбитом дроне.