Камбербэтч сыграет эксцентричного художника, рисовавшего кошек

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

В съёмках картины, которые пройдут в Лондоне, также примут участие Клэр Фой и Андреа Райсборо.

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч 10 августа начнёт сниматься в картине Уилла Шарпа об английском художнике Луисе Уильяме Уэйне, известном своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Об этом сообщает Deadline.

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC" target="_blank">Wikipedia</a></p>

Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсировать такой особенный фильм. Я восхищался работами художника в течение нескольких лет благодаря сериалу "Цветы" Уилла Шарпа. С момента первого знакомства я знал, что Шарп сможет идеально рассказать в кино вдохновляющую историю жизни Уэйна, — прокомментировал Камбербэтч.

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC" target="_blank">Wikipedia</a></p>

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC" target="_blank">Wikipedia</a></p>

В съёмках картины, которые пройдут в Лондоне, также примут участие актёры Тоби Джоунс, Клэр Фой и Андреа Райсборо.

Луис Уильям Уэйн — художник Викторианской эпохи, который изображал котов и кошек похожими на людей.

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