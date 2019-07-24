Камбербэтч сыграет эксцентричного художника, рисовавшего кошек

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч 10 августа начнёт сниматься в картине Уилла Шарпа об английском художнике Луисе Уильяме Уэйне, известном своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Об этом сообщает Deadline.
— Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсировать такой особенный фильм. Я восхищался работами художника в течение нескольких лет благодаря сериалу "Цветы" Уилла Шарпа. С момента первого знакомства я знал, что Шарп сможет идеально рассказать в кино вдохновляющую историю жизни Уэйна, — прокомментировал Камбербэтч.
В съёмках картины, которые пройдут в Лондоне, также примут участие актёры Тоби Джоунс, Клэр Фой и Андреа Райсборо.
Луис Уильям Уэйн — художник Викторианской эпохи, который изображал котов и кошек похожими на людей.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram