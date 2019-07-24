Швейцарские банки начали доплачивать заёмщикам за кредиты

Некоторые банки в Швейцарии начали доплачивать заёмщикам за кредиты. Как сообщает Bloomberg, финансовые организации начали выдавать займы по отрицательной ставке.
Процентная ставка Национального банка составляет минус 0,75 процента годовых. На этих условиях ЦБ Швейцарии принимает депозиты от кредитных организаций страны — те вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
— В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов, — рассказывает представитель Zuger Kantonalbank.
Для того чтобы избежать неоправданных расходов, банки стремятся разместить свободные деньги в кредиты. Заёмщики в свою очередь получают выгоду — возвращают в банк меньше, чем взяли.
Похожая практика существует в Дании, Швеции и Японии.
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