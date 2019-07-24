Минтруд согласился допустить женщин к "запрещённым" профессиям при одном условии

Опасность для здоровья удалось снизить за счёт развития технологий, ведь старый перечень был утверждён 20 лет назад.

В Министерстве труда приняли решение допустить женщин к профессиям, которые ранее были им недоступны. При этом обязательным условием является обеспечение технической безопасности труда со стороны работодателя. Об этом сообщил заместитель главного техинспектора Федерации независимых профсоюзов Алексей Безюков в беседе с изданием "Интерфакс".

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Отмечается, что перечень работ с вредными факторами производства устарел, так как был утверждён почти 20 лет назад. Благодаря развитию технологий и автоматизации производства удалось снизить опасность вреда здоровью. Безюков также напомнил, что женщин не допускали на "вредные" производства из-за угрозы для репродуктивного здоровья.

Ранее стало известно, что женщинам в России разрешат работать дальнобойщиками и машинистами.