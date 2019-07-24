Во Франции разбилось два самолёта

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Фото © Ouest-France

В поисковой операции в горах близ итальянской границы принимает участие более 20 жандармов и спасателей.

Во Франции разбилось два небольших самолёта, которые взлетели с аэродрома, расположенного возле города Сен-Пона. Об этом сообщает издание La Provence со ссылкой на источник в полиции.

Происшествие произошло на юго-востоке страны, недалеко от города Ларша. По данным источника, в одном самолёте находилось два человека, в другом — только пилот. Экстренные службы начали поисковую операцию в горной местности поблизости от границы с Италией. В ней принимают участие около 20 жандармов и спасателей, а также вертолёт.

По мнению экспертов, самолёты могли столкнуться в воздухе.

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