Во Франции разбилось два самолёта

Во Франции разбилось два небольших самолёта, которые взлетели с аэродрома, расположенного возле города Сен-Пона. Об этом сообщает издание La Provence со ссылкой на источник в полиции.
#AlpesdeHauteProvence : Deux avions de tourisme s'écrasent à proximité du col de Larche après s'être percutés. @Prefet04 @SDIS04 @PGHMJausiers @DDSIS04 pic.twitter.com/JOYUz5SDaa— Haute-Provence Info (@HPInfo) July 24, 2019
Происшествие произошло на юго-востоке страны, недалеко от города Ларша. По данным источника, в одном самолёте находилось два человека, в другом — только пилот. Экстренные службы начали поисковую операцию в горной местности поблизости от границы с Италией. В ней принимают участие около 20 жандармов и спасателей, а также вертолёт.
По мнению экспертов, самолёты могли столкнуться в воздухе.
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