Японские СМИ анонсировали визит Медведева на Итуруп

В прошлый раз премьер-министр посетил аэропорт, рыбный завод и образовательный форум.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в августе может посетить остров Итуруп, входящий в южную группу большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В последний раз Медведев был на Итурупе летом 2015 года. Тогда премьер посетил местный аэропорт и портовый пункт "Курильский", а также познакомился с работой рыбоперерабатывающего завода "Рейдово". Кроме того, Медведев встретился с участниками молодёжного образовательного форума "Итуруп". О целях будущего визита не сообщается.

Напомним, из-за претензий Токио на Южные Курилы Россия и Япония уже более полувека не могут подписать мирный договор. Ранее организаторы саммита "Большой двадцатки" обозначили Курилы как часть Японии.

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет подписать мирный договор с Россией до своей отставки.