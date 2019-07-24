Россияне стали реже покупать стиральный порошок

Участники рынка связывают тенденцию с ростом популярности других средств, например гелей и жидких капсул.

В России продолжают снижаться продажи бытовой химии. При этом большую её часть жители страны покупают исключительно по промоакциям, сообщает РБК, ссылаясь на данные исследовательской компании Nielsen.

Как уточняется, с июня 2018 года по май 2019 года россияне купили на 11,8% меньше кондиционеров для белья, на 6% меньше стирального порошка, средств для мытья посуды и чистки ванной — на 3,8% меньше.

Отмечается, что подобная тенденция продолжается на протяжении последних лет: впервые снижение спроса на бытовую химию у россиян было зафиксировано в третьем квартале 2016 года.

По словам участников рынка, причиной снижения продаж может быть как общее понижение покупательского спроса населения, так и растущая популярность других средств — гелей и жидких капсул для стирки.

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