Стали известны причины поведения матери, запрещавшей врачам оперировать её сына

На следующий день женщина успокоилась и извинилась перед медиками. Мальчик чувствует себя хорошо.

Стали известны подробности инцидента, произошедшего в Ростовской больнице. Напомним, ранее Лайф опубликовал видеоролик, на котором мать агрессивно пыталась запретить врачам оперировать её сына с аппендицитом.

Старший брат мальчика Олег С. рассказал Лайфу, что события на видеоролике происходили ещё 13 июля. Подозрения на аппендицит в итоге подтвердились, ребёнок был прооперирован и сейчас чувствует себя хорошо.

— Мама так себя вела в связи с совокупностью определённых факторов. Первый фактор — это то, что ребёнок иногда просто любит приукрашивать действительность, он и до этого частенько врал маме, чтобы привлечь её внимание к себе, — объяснил поведение женщины старший сын.

Вторым фактором, по словам молодого человека, является то, что в семье была нехорошая история, связанная с халатностью врачей. Однажды медики отпустили его бабушку домой, не уделив должного внимания её состоянию. Через два месяца она скончалась. Эти две причины и послужили мотивом неадекватному поведению женщины в больнице.

Олег добавил, что на следующий день его мама подостыла и извинилась перед докторами. Кроме того, он отметил, что у семьи хороший уровень жизни, а мать проявляет настоящую заботу по отношению к младшему сыну. Сам ребёнок с шести лет занимается футболом.