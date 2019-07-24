Прах Доренко развеяли в Крыму

По словам Юлии Доренко, её муж был "слишком живым", чтобы просто уйти и стать частью прошлого.

На горе Митридат в Крыму развеяли часть праха журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщила его вдова Юлия в своём телеграм-канале.

— Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно, — написала она.

Она добавила, что была рада побывать в Крыму. Юлия отметила, что её муж был "слишком живым", чтобы просто уйти и стать частью прошлого.

Напомним, что Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет вечером 9 мая за рулём своего мотоцикла. Журналисту стало плохо прямо на дороге, у него произошёл разрыв аорты. Момент падения Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео.

Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище.