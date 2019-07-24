Российская семья пострадала в ДТП в Белоруссии

Согласно данным МВД республики, всего при столкновении двух легковых автомобилей ранения получили семь человек.

Семь человек, четверо из которых несовершеннолетние, пострадали при лобовом столкновении легковых автомобилей BMW и Opel на трассе в Гродненской области Белоруссии. Как сообщает пресс-служба МВД республики, водитель Opel совершал обгон грузовика, однако не рассчитал скорость и расстояние, в результате чего столкнулся с BMW.

— Для оказания помощи на место аварии незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа. Уже известно, что пострадали водитель BMW, её дети 2016 и 2017 годов рождения (пристёгнуты в спецкреслах), а также сестра 2003 года рождения. В автомобиле Opel травмы получили россиянка 1987 года рождения, её сын 2012 года рождения и сын водителя 1988 года рождения, — отметили представители силового ведомства.

Все пострадавшие были экстренно доставлены в больницу. Водителю Opel была оказана помощь без госпитализации.

Как сообщал Лайф, в турецкой провинции Анталья вечером 23 июля также произошло ДТП с участием россиян. В результате опрокидывания туристического автобуса пострадало 25 человек. По предварительным данным, находившиеся в автобусе российские туристы не пострадали.