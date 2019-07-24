МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозе до самого вечера

Спасатели предупредили москвичей о неблагоприятных метеоявлениях, которые пройдут в столичном регионе. В частности, до самого вечера ожидаются гроза с дождём и ветер с сильными порывами. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Согласно прогнозам Росгидромета, предупреждает МЧС России, в период с 14:00 до 21:00 в среду, 24 июля, в столице местами пройдут гроза, сильный дождь, также ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют быть особо бдительными при управлении автотранспортом и соблюдать дистанцию, а также скоростной режим.

— Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, — добавили в ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, крайне нежелательно находиться у водоёмов, купаться и рыбачить. При сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, ни в коем случае не укрываться под деревьями.