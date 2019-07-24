Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента

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Фото © AP Photo / Lefteris Pitarakis

Ясин Актай отметил, что отсутствие главы государства в период отпуска "создаёт благоприятный фон для таких спекуляций".

Сообщения о смерти президента Турции Реджепа Эрдогана не соответствуют действительности, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на заявление советника лидера страны Ясина Актая.

По его словам, глава государства находится в отпуске.

Его отсутствие в этот период создаёт благоприятный фон для таких спекуляций, — заметил Актай.

Он добавил, что в арабских соцсетях, которые распространили информацию о кончине Эрдогана, существуют "армии троллей".

Ранее ряд пользователей соцсетей и СМИ сообщили, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган скончался от сердечного приступа. Некоторые утверждали, что врачи борются за жизнь президента.

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