Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента

Сообщения о смерти президента Турции Реджепа Эрдогана не соответствуют действительности, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на заявление советника лидера страны Ясина Актая.
По его словам, глава государства находится в отпуске.
— Его отсутствие в этот период создаёт благоприятный фон для таких спекуляций, — заметил Актай.
Он добавил, что в арабских соцсетях, которые распространили информацию о кончине Эрдогана, существуют "армии троллей".
Ранее ряд пользователей соцсетей и СМИ сообщили, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган скончался от сердечного приступа. Некоторые утверждали, что врачи борются за жизнь президента.
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