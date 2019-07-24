Мама отдыхавшего в "Холдоми" ребёнка заявила, что сына бросили в горящей палатке

Как рассказала Лайфу женщина, её ребенку удалось чудом выжить, потому что он вовремя проснулся сам и смог убежать.

Тринадцатилетний Арсений получил ожоги руки и ноги при пожаре в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, но его мама считает, что само спасение сына — это чудо. Как рассказала Лайфу Анна А., мальчика бросили спящим в уже полыхающей палатке. Он проснулся лишь тогда, когда что-то расплавленное капнуло на него.

— Он проснулся от ожогов, его оставили в палатке! Он бежал из горящей палатки один, когда все уже убежали. Проснулся от того, что что-то горячее стало на него капать сверху. Это же было ночью, пацаны, которые были с ним в палатке, проснулись и побежали, а он крепко спал. Просто чудом он проснулся, хорошо, что капнуло на него, так бы и сгорел там! — рассказала женщина.

Анна пояснила, что ничто не предвещало беды. Примерно в 23:30 Арсений написал маме СМС, в котором пожелал ей спокойной ночи. Уже позднее, после происшествия, он признается, что спать отправился лишь ближе к часу ночи. Что также вызывает возмущение родителей, ведь это значило, что вожатые не проверяли, легли ли дети спать. А вожатая, отвечавшая за палатку Арсения, рассказала, что её просто не пустили к детям, когда началось ЧП.

Женщина пояснила, что в палатке её сына также была тепловая пушка. По некоторым данным, из-за такого устройства и вспыхнул пожар, всего в трёх палатках от того места, где находился Арсений.

— Переживаю за его психику. Ему в августе ехать на турнир по футболу, а он боится теперь. Говорит: "Мам, я боюсь", — сообщила Анна.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. На момент возгорания в лагере было 189 детей. Из 26 палаток сгорело 20. В результате трагедии погибло четыре ребёнка, ещё восемь — пострадали.

Позднее жители Комсомольска-на-Амуре создали петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, с просьбой посмертно наградить званием Героя России Алексея М., который скончался от ожогов при пожаре в лагере "Холдоми".