Составлен список самых популярных мест для сбора грибов в Подмосковье

Летние проливные дожди в Москве и Подмосковье создали благоприятную среду для роста грибов. При этом мало кто знает, что вблизи мест сбора проходит более 130 автобусных маршрутов "Мострансавто", сообщает пресс-служба компании.

— Больше всего маршрутов к популярным местам сбора грибов проходят в Коломне, Озерах, Луховицах и Воскресенске — все 32 маршрута обслуживаются коломенским филиалом "Мострансавто", — говорится в сообщении.

С полным перечнем грибных мест, а также как туда добраться, можно ознакомиться на сайте "Мострансавто".

Ранее в МЧС рассказали, как правильно ходить за грибами.