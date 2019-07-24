Кличко пока не сообщили о возможной отставке с поста мэра Киева

Также пресс-секретарь чиновника подвергла сомнению факт отправки представления в кабмин.

Пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева заявила, что ни сам градоначальник, ни его администрация пока не получали информацию о его возможном увольнении. Об этом сообщает 24-й канал.

Пресс-секретарь усомнилась в том, было ли направлено представление об увольнении в кабмин. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента Украины Владимира Зеленского направила в правительство страны обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки Кличко с поста мэра Киева. Также стоит упомянуть, что мэр подозревается в земельных махинациях.