Time повторил обложку с покорителями Луны, исключив из них Россию

По мнению авторитетного зарубежного издания, в гонке по покорению Луны Россия на данный момент не участвует.

Американский журнал Time в честь нового номера, посвящённого освоению космоса, повторил обложку 1968 года, но исключил из "лунной гонки" Россию.

Для свежего выпуска дизайнеры взяли за основу старую иллюстрацию, на которой наперегонки к Луне бегут советский и американский космонавты. Однако для новой обложки художники внесли несколько деталей: убрали из "лунной гонки" Россию, зато включили астронавта из Китая и соперников из двух корпораций — SpaceX и Blue Origin.

Компания SpaceX по производству космической техники основана в 2002 году американским инженером Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и открыть пути к колонизации Марса. Частная аэрокосмическая компания Blue Origin была создана в 2000 году для космического туризма основателем Amazon Джеффри Безосом.

По мнению журналистов Time, именно эти компании наряду с США и Китаем добились наибольшего прогресса в новых лунных программах за последнее время.

Впрочем, в статье "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне" не обошлось и без упоминания СССР. Авторы материала сравнили противоборство США и КНР с противостоянием между советской и американской сторонами в период холодной войны.

Ранее Лайф писал, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031 год. Американцы хотят высадиться раньше — в 2028-м.